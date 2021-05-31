17:33 | 31.05.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині люди скаржаться на жахливий стан провулку (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!

У мережі скаржаться на стан однієї з місцевих вулиць.

Замість асфальту — щебінь, а тротуар заміняє суцільна калюжа — такі фото поширив бережанець Viktor Svyshcho на власній сторінці у мережі.

— Бережанська вулиця щастя ! Знайомлю всіх, хто ще не знайомий ! Всіх містян, жителів цієї вулиці влаштовує її сучасний вигляд: дорожне покриття оновлене, тротуар в робочому стані, є і елементи клумб з квітами, різнотрав’я на узбіччях, кущі, каміння, які є елементом природньої декорації ! Що ще потрібно для щастя? Чим не Європа, чим не шедевр сучасного бачення авеню, — коментує ситуацію автор фото.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *