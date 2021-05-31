На Тернопільщині люди скаржаться на жахливий стан провулку (фото)

У мережі скаржаться на стан однієї з місцевих вулиць.

Замість асфальту — щебінь, а тротуар заміняє суцільна калюжа — такі фото поширив бережанець Viktor Svyshcho на власній сторінці у мережі.

— Бережанська вулиця щастя ! Знайомлю всіх, хто ще не знайомий ! Всіх містян, жителів цієї вулиці влаштовує її сучасний вигляд: дорожне покриття оновлене, тротуар в робочому стані, є і елементи клумб з квітами, різнотрав’я на узбіччях, кущі, каміння, які є елементом природньої декорації ! Що ще потрібно для щастя? Чим не Європа, чим не шедевр сучасного бачення авеню, — коментує ситуацію автор фото.