14:26 | 25.10.2021
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Тернопільщина 

В аварії на Тернопільщині загинули 30-річний працівник міграційної служби та 22-річна дівчина

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У вчорашній фатальній аварії у селі Шибалин, що на Бережанщині, загинув 30-річний працівник міграційної служби та 22-річна дівчина.

30-річний Іван Шептак помер ще до приїзду карети  швидкої медичної допомоги, після того, як автомобіль, в якому перебував чоловік, з’їхав з дороги у кювет, зніс опору та перекинувся на дах. 

Працівники міграційної служби Тернопільської області висловлюють співчуття рідним та близьким Івана. 

“Раптово згасла свічка життя працівника Козівського сектору УДМС у Тернопільській області 30-річного Івана Шептака.

Найкращий син, вірний друг, відповідальний колега відійшов у вічність раптово, залишивши у душах близьких непоправний біль втрати.

Вся міграційна спільнота краю висловлює співчуття сім’ї та рідним Івана. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови у скорботі”, – пишуть на сторінці міграційної служби Тернопільської області. 

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