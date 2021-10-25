В аварії на Тернопільщині загинули 30-річний працівник міграційної служби та 22-річна дівчина

У вчорашній фатальній аварії у селі Шибалин, що на Бережанщині, загинув 30-річний працівник міграційної служби та 22-річна дівчина.

30-річний Іван Шептак помер ще до приїзду карети швидкої медичної допомоги, після того, як автомобіль, в якому перебував чоловік, з’їхав з дороги у кювет, зніс опору та перекинувся на дах.

Працівники міграційної служби Тернопільської області висловлюють співчуття рідним та близьким Івана.

“Раптово згасла свічка життя працівника Козівського сектору УДМС у Тернопільській області 30-річного Івана Шептака.



Найкращий син, вірний друг, відповідальний колега відійшов у вічність раптово, залишивши у душах близьких непоправний біль втрати.



Вся міграційна спільнота краю висловлює співчуття сім’ї та рідним Івана. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови у скорботі”, – пишуть на сторінці міграційної служби Тернопільської області.