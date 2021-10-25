Женские куртки – что модно в этом сезоне

Осень и зима отличаются повышенной влажностью и пониженной температурой воздуха. Несмотря на это, хочется выглядеть модно и привлекательно. Выбрать и купить трендовые женские куртки возможно, посетив магазин одежды Гарне, легко и без лишней суеты оформив заказ. Однако сначала важно изучить ведущие направления в моде, чтобы выглядеть не только красиво, но и актуально.

Ведущие тренды сезона осень-зима

Как всегда, так и в этом сезоне, выбор достаточно широкий, представлены все виды верхней женской одежды, в частности:

Анорак – из моды никогда не выходят экстравагантные вещи, но они подходят не всем, только стойким поклонникам подобного жанра. Данный фасон пришел в моду из арсенала то ли коренных жителей Америки, то ли народностей Севера. В любом случае тренд прижился и нашел своих поклонниц. От оригинала модную куртку отделяет изменение цвета, пошива, некоторых деталей, но общий фасон сохраняется.

Пуховик oversize удлиненный – писк моды, это длинный пуховик неопределенной формы и максимального размера. Он теплый и комфортный. Если подобрать правильно аксессуары, то получится интересная композиция. Добавить модную шапку, шарфик и перчатки, образ будет завершен.

Кожаные куртки и пуховики – несмотря на тенденции к замене натуральных материалов, кожа по-прежнему лидирует среди модных трендов. Однако цветовая гамма сейчас далека от природных расцветок. Модными будут вишневые оттенки, цвет спелого апельсина. Длина не имеет значения.

Дубленки – данное направление в мире женских курток тоже не теряет свои позиции. В этом сезоне модные укороченные варианты с пышными рукавами, женственным силуэтом.

Бомберы с объемными рукавами – в разряд женской одежды бомбер присоединился давно, но с тех пор претерпел определенные изменения. Сейчас актуальны пышные, объемные рукава. Сочетать можно как с деловым костюмом, так и игривыми воланами пышных юбок.

Из неформальных вариантов по-прежнему модными остаются косухи классической цветовой гаммы в комплексе с прямыми или пышными юбками.

Подбираем правильно цвет

Так как модными остаются очень большое количество различных оттенков, следует правильно подобрать, чтобы выглядеть не только ярко, но и стильно. Для этого нужно обратить внимание на оттенки кожного покрова:

Смуглым красавицам подходят теплые тона, например, оранжевый, желтый, горчичный. Также выгодно оттеняют коже сочные зеленые оттенки.

Барышням из светлой кожей больше подойдут пастельные цветовые решения с яркими вставками или аксессуарами. Также можно использовать нежные голубой, розовый, оливковый.

Универсальными считаются цвет слоновой кости, серые оттенки, которые хорошо подходят как светлокожим, так и знойным девушкам.

Мода очень динамично меняется, иногда появляются радикально новые направления. Избегать подобных вещей не нужно в любом возрасте. Всегда существует возможность подобрать стильный гардероб под любые запросы и вкусы.