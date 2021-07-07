З гуцулом-хуліганом і феєрверками: Теребовля запрошує на триденне святкування

Три дні, 7-9 липня, святкуватимуть День міста у Теребовлі. Цього року минає 924 роки з часу її заснування. Святкові заходи проходитимуть у різних локаціях: біля ратуші, у Молодіжному парку, на березі річки, у парку Тараса Шевченка.

Основні святкові заходи заплановані на сьоме липня. З нагоди храмового празника у церквах зранку служитимуть Божественні Літургії. Об 11-ій відбудеться найочікуваніша подія останніх місяців – відкриття оглядового майданчика на міській ратуші. З цього дня його офіційно відкривають для відвідування туристами. Розташований майданчик на висоті 36 метрів і з нього відкривається чудовий краєвид на усе місто, найцікавіші його архітектурні пам’ятки, в тому числі, замок.

У Молодіжному парку з 16.30 діятимуть майстер-класи народних майстрів та розважальна програма для дітей. З 18.00 у містечку «На березі Гнізни» розпочнуться купальські забави із піснями, хороводами та стрибками через вогнище. Святковий концерт за участі місцевих артистів і колективів розпочнеться о 19.00 на сцені у Молодіжному парку. Тут також виступить гуцул-хуліган Василь Мельникович і тернопільський кавер-гурт «La Jam». Завершиться день святковим феєрверком опівночі.

Наступні два дні святкування в основному проходитимуть ввечері у Молодіжному парку. 8 липня з концертом виступить заслужений артист України Павло Доскоч, а 9 липня – Ольга Монастирська. Після її виступу тернопільський DJ Falya проведе молодіжну дискотеку.