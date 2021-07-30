В Україні продовжать карантин – чи потрапить Тернопільщина у «червону зону»
В Україні різко зростає кількість хворих на COVID-19.
У зв’язку з цим, карантин, який діє в Україні до 31 серпня, буде продовжено.
Про це зазначив сьогодні, 30 липня, головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1», повідомляє “ТСН”.
На який термін продовжать карантин – наразі невідомо.
Ігор Кузін підтвердив, що в країні погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. Якщо тиждень тому у МОЗ фіксували по три сотні нових випадків, за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі.
За словами головного санітарного лікаря, статистика щодо поширення коронавірусу погіршується у деяких районах Львівської, Харківської, Луганської та Донецької областей.