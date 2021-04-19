Вертебролог Ігор Демборинський пояснив, як розпізнати біль у хребті

Незрозумілі головні болі, головокружіння, біль у грудній клітці та навіть оніміння кінцівок. При таких скаргах ми можемо консультуватись із неврологами, кардіологами та навіть психотерапевтами. Але мало хто знає, що з такими симптомами варто звернутися до вертебролога та перевірити свій хребет. Саме так, захворювання опорно-рухової системи не лише заважають нормально жити, вони тягнуть за собою безліч супутніх захворювань, котрі переростають у хронічні і навіть стають способом життя.

Наші журналісти проконсультувалися із лікарем-вертебрологом Ігорем Олександровичем Демборинським і на собі відчули ефект його лікування.

«Люди, котрі живуть у селі, не цінують свого здоров’я, вони ставлять у пріоритет польові роботи»

Незначні зміщення хребта, травма і протрузії – з таким «букетом» журналісти нашого видання прийшли до медика. До певного періоду нічого не турбувало, згодом тягнучі болі у правій нозі стали систематичними і заважали спокійно жити та працювати. Обезболюючі уколи та діагностика дали зрозуміти, що зі спиною не все добре, але, як кажуть у народі, поки не болить, то хай буде. Коли тягнучі болі почали повторюватись кожні три місяці, а голова боліла все частіше, почалося занепокоєння. І ось прихід до вертебролога відіграв велику роль, як виявилось, протрузія у нижній частині спини не має відношення до головокружіння та болю в ногах. Сколіоз – істина причина. Провівши бесіду, лікар приступив до лікування, яке було абсолютно безболісним та дієвим. Два невинних рухи – і світ став яснішим, дихати стало легше, захотілося сидіти та ходити пряміше, не сковуватись та не затискатися. Важливо вчасно відчути біль та не ігнорувати його, каже Ігор Олександрович. Організм подає сигнали, на які варто звернути увагу та шукати причину дискомфорту.

– Чи почастішали звернення до Вас із проблемами хребта? – з такого запитання почалася наша розмова.

– За останній час – так. Можливо, це пов’язано з інформацією, яка є у вільному доступі, а можливо з тим, що все частіше помічаю людей, котрі мають запущену захворюваність. З ними працювати важче, але реально. Захворювання опорно-рухової системи ніколи не припинялися, вони не мають своєї сезонності, вони є, були та будуть. Я розділяю захворювання хребта на явні та приховані. Явні – це коли людина відчуває біль в області хребта, вона звертає на це увагу. А є приховані, коли виникає дискомфорт в організмі, але пацієнт не пов’язує його з захворюванням хребта. І таких людей набагато більше. Біль у грудях, оніміння рук та ніг, головні болі, навіть підвищення тиску та гіпертензія можуть свідчити про те, що хребет страждає. Звісно, потрібно консультуватися з вузькими спеціалістами, описувати симптоми та перевіряти стан здоров’я. Проте часто зустрічаю випадки, коли протягом багатьох років пацієнт лікував мігрень, а причина була в хребті, який до того часу вже набув й інших захворювань.

– Хто найбільше страждає на захворювання хребта?

– Є певні верстви населення, які, звичайно, частіше мають проблеми і не лікують їх на ранніх стадіях. Це населення, яке проживає у сільській місцевості. Всі про це знають, але більшість не дотримується елементарних правил. Є таке поняття, як «гігієна праці», вона включає в себе відпочинок та відпустку. Але люди, котрі живуть у селі, не цінують свого здоров’я, вони ставлять у пріоритет польові роботи. Носіння важких мішків, металу без дотримання правил безпеки тощо позначається на їхньому самопочутті. У результаті за довгі роки такої роботи мають набір захворювань хребта. Це стосується не лише сільських жителів, а й тих, хто підіймає важкі предмети, і навіть тих, хто, працюючи, перебуває довгий час у сидячому положенні.

Також окрему увагу хотів би приділити вагітним жінкам, адже під час вагітності навантаження на хребет збільшується. Після пологів викривлення хребта є дуже частою патологією, страждає поперек, тому тут слід бути уважним і після народження дитини або ж навіть під час вагітності обов’язково відвідати вертебролога, аби уникнути в майбутньому захворювань хребта.

– Багато хто чув про захворювання остеохондроз, що це за хвороба?

– Я не розглядаю даного діагнозу. Все починається з дитинства. Коли діти в школі неправильно сидять, мало рухаються, особливо в теперішній час. Порушення постави – це вже сколіоз, який з часом стає явним. Якщо зробити обстеження у випускників шкіл, то у 70% буде порушення постави. Ці люди у майбутньому будуть мати проблеми з хребтом, частина – явні, інші – приховані. Особливу увагу слід звернути на молодих людей, у яких з’являються проблеми з серцем, з судинами та тиском. Для молодого віку такі симптоми є чужими, і тут важливо свою увагу перемкнути на хребет, який начебто не турбує, але до певного періоду часу. Дуже часто зустрічаюся з ситуацією, коли абсолютно здорова молода людина ігнорує свої відчуття в певній області через те, що обстеження нічого не показало. До прикладу, відчуває пацієнт тиск у грудній клітці, пройшов обстеження, все в порядку, а тиск не зникає. Тоді він, знаючи, що здоровий, просто махає рукою на свої відчуття, мовляв, це через нерви або переживання. А проблема в хребті прогресує, це так звані функціональні розлади. Тому якщо ви відчуваєте дискомфорт, а медичні показники в нормі, прийдіть проконсультуйтеся з вертебрологом, він, швидше за все, знайде причину вашого поганого самопочуття.

«Диски нікуди не вилітають і ніхто їх не вправляє»

– Чи мають захворювання хребта сезонність?

– Швидше кожен організм має свій ритм. Не можна сказати, що літом хребет буде боліти більше, ніж зимою. Загострення також проходять індивідуально. Якщо відкинути весняно-польові роботи, які вже стартували на теренах цілої України, то все індивідуально. Звісно, весною, коли люди фізично працюють на полі, городах, біль у спині, попереку може турбувати частіше, але не у всіх. Є пацієнти, які звертаються з болями у спині, коли від польових робіт пройшло 3-4 місяці.

– Чи бувають захворювання хребта вродженими?

– Людині завжди передається від батьків схильність до певних захворювань, хребет – не виняток. Якщо у батьків сколіоз, то їм варто звернути увагу на своїх дітей, у яких схильність є дуже високою.

– З якими захворюваннями найчастіше зустрічаєтеся?

– Їх маса і всі вони різні. Немає однієї хвороби хребта. Усім відомі хвороби, як кажуть, «випадання дисків», защемлення, але хребет має суглоби, мало хто про це знає. Суглоби можуть дати свій підвивих, защемлення тощо. І в кожної людини може бути своє захворювання, яке має різну симптоматику.

– Як розпізнати болі в хребті від іншого болю в організмі?

– Людина не повинна відчувати того органа, кістки якого є здоровими. Звісно, біль у хребті є відчутним і не можна його ігнорувати. Взагалі, будь-яке захворювання має кілька стадій. Перша – функціональні розлади, коли немає органічних змін. Переважно їх пропускають. Далі відбуваються зворотні зміни, коли виникають болі (тягнучі, пекучі, ниючі). Однією з особливостей хребта є біль, який віддає туди, де насправді проблеми немає. Наприклад, турбує вас коліно, ви обстежуєтесь, усе в нормі, а воно далі болить. Тут слід розуміти, що в хребті є нерви, котрі розгалужуються по всьому тілі. І якщо є ураження нерва, то пацієнт буде відчувати там, де він закінчується.

– У народі існує поняття «вилітання та вправляння дисків», що можете сказати з приводу цього?

– Це медичний фольклор. Диски нікуди не вилітають і ніхто їх не вправляє. Диск за своєю природою є міцним. Поруч хребта є м’язи і ті самі суглоби, про які говорив вище. Коли людина нахиляється, виконує важку роботу, суглоб вивихається, «клацає», як кажуть у народі. Звісно, це супроводжується раптовим болем, адже поруч є нерви. Є вивих хребця по відношенню один до одного. Завдання вертебролога – знайти цей підвивих і вивести його в нормальне положення.

– Що «любить» хребет?

– Хребет «любить» рух, але я би не виділяв його серед інших кісток та м’язів. Це опорно-руховий апарат, який потребує постійного руху. Але варто знати, як правильно рухатися. Якщо біг може бути для деяких пацієнтів протипоказаний, то швидка ходьба вітається для всіх. Ми повинні прислухатися до свого організму, насправді все дуже просто. Наше тіло саме нам підказує, що робити, проблема в тому, що ми не чуємо цих покликів. Якщо ви хочете, аби ваше тіло, організм були здоровими, рух повинен бути щодня. Проблема міста в тому, що ми пересіли на автомобілі і забули про потребу в русі. Діти, які перестали активно проводити час, – також велика проблема. Яка різниця між сидінням у гаджетах під під’їздом і в своїй кімнаті? Діти повинні бути активними, тоді ця звичка супроводжуватиме їх по житті.

– Як уникнути проблем із хребтом і на що варто звернути увагу?

– Вчіть дітей правильно сидіти, рівно ходити, власним прикладом прищеплюйте їм активний спосіб життя. Не забувайте, що мінімум одну годину в день ви повинні проводити в русі. Велика проблема полягає ще у відсутності відпочинку. Не виснажуйте себе на городах, спина повинна відпочивати, коли ви відчуваєте втому у спині – це конкретний сигнал для перепочинку.

Стосовно масажу також маю власну думку. Коли болить – треба йти до лікаря, а не до масажиста, і вже після огляду він вам порадять, де можна, а де не слід масажувати. Я не противник масажистів, але на сьогоднішній день їх без медичної освіти є дуже багато, вони називають себе мануальними терапевтами, беруться до «вправляння» хребта, а це протипоказано. Є країни, які не визнають лікувального масажу. Поняття «вправити хребет» – це лише лікарська практика. І дуже часто чуємо: «Дай тебе потягну, стане легше». Це робити заборонено, не беріть на себе відповідальність, якої не готові нести. Маніпуляції з хребтом повинен робити спеціаліст з освітою, зі знаннями та навиками.



