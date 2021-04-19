223 нових випадки COVID-19 на Тернопільщині: 5 людей померли
223 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 19 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5
– чоловік 64 р. Тернопільський район с. Ішків
– чоловік 39 р. Тернопільський район с. Метенів
– чоловік 75 р. Тернопільський район с. Комарівка
– чоловік 66 р. м. Тернопіль
– чоловік 35 р. Кременецький район с. Літовище
одужало – 436 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 448
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 63211 осіб;
одужало – 52406 осіб;
летальних випадків – 984 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6704 (5834 одужало, 103 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1378 (1207 одужало, 29 летальних)
– Тернопільський район – 38440 (31261 одужало, 566 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 17529 (13903 одужало, 253 летальних)
– Чортківський район – 18067 (15311 одужало, 312 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2508 (1981 одужало, 25 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (27 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 2
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 12
• Кременецька міська ОТГ – 3
• Лановецька міська ОТГ – 9
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (135 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 7
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 6
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 14
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 2
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 12
• Підгаєцька міська ОТГ – 4
• Підгороднянська сільська ОТГ – 4
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 3
• Тернопільська міська ОТГ – 74
Чортківський район (77 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 13
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
• Борщівська міська ОТГ – 4
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 4
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 3
• Коропецька селищна ОТГ – 7
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2
• Монастириська міська ОТГ – 3
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 4
• Товстенська селищна ОТГ – 2
• Трибухівська сільська ОТГ – 1
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 8