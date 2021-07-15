10:30 | 15.07.2021
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Тернопільщина 

Від сьогодні Євросоюз дозволив в’їзд туристам з України

tata 0 Views Прокоментуй!
Євросоюз дозволив в’їзд туристам з України.

Обмеження повинні зняти вже сьогодні, 15 липня.

“Посли ЄС сьогодні вирішили додати України в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в’їзд в ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому”, – йдеться в повідомленні брюссельського кореспондента “Радіо Свобода” Рікарда Йозвіака.

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“ЄС включив Україну до «зеленого списку”, – заявив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн та рекомендує скасувати обмеження на подорожі українців.

Однак, як зауважив Шмигаль, кінцеве рішення — за державами-членами блоку.

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