Від сьогодні Євросоюз дозволив в’їзд туристам з України

Євросоюз дозволив в’їзд туристам з України.

Обмеження повинні зняти вже сьогодні, 15 липня.

“Посли ЄС сьогодні вирішили додати України в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в’їзд в ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому”, – йдеться в повідомленні брюссельського кореспондента “Радіо Свобода” Рікарда Йозвіака.

“ЄС включив Україну до «зеленого списку”, – заявив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн та рекомендує скасувати обмеження на подорожі українців.

Однак, як зауважив Шмигаль, кінцеве рішення — за державами-членами блоку.