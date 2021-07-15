Від сьогодні Євросоюз дозволив в’їзд туристам з України
Євросоюз дозволив в’їзд туристам з України.
Обмеження повинні зняти вже сьогодні, 15 липня.
“Посли ЄС сьогодні вирішили додати України в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в’їзд в ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому”, – йдеться в повідомленні брюссельського кореспондента “Радіо Свобода” Рікарда Йозвіака.
“ЄС включив Україну до «зеленого списку”, – заявив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.
Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн та рекомендує скасувати обмеження на подорожі українців.
Однак, як зауважив Шмигаль, кінцеве рішення — за державами-членами блоку.