Храм на Тернопільщині святкує 130-річний ювілей

У селі Буцнів, що на Тернопільщині, відзначили 130-річчя храму.

З цієї нагоди у храмі св. Петра і Павла відбулося архієрейське богослужіння. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор у співслужінні численного духовенства освятив новий престол і звершив чин оновлення храму.

З благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія владика Нестор нагородив жертводавців і меценатів храму.

Благословенними митрополичими грамотами також відзначено релігійну громаду, хор, братство і сестринство, паламарів храму свв. апп. Петра і Павла с. Буцнів, церковного скарбника Ольгу Бойко, регента церковного хору Володимира Щотчука, старших братів храму Михайла Климка та Володимира Хлопецького, старших сестриць храму Анну Зубкович та Лідію Мікулу.