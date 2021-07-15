11:31 | 15.07.2021
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Тернопільщина 

Храм на Тернопільщині святкує 130-річний ювілей

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У селі Буцнів, що на Тернопільщині, відзначили 130-річчя храму.

З цієї нагоди у храмі св. Петра і Павла відбулося архієрейське богослужіння. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор у співслужінні численного духовенства освятив новий престол і звершив чин оновлення храму.

З благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія владика Нестор нагородив жертводавців і меценатів храму.

Благословенними митрополичими грамотами також відзначено релігійну громаду, хор, братство і сестринство, паламарів храму свв. апп. Петра і Павла с. Буцнів, церковного скарбника Ольгу Бойко, регента церковного хору Володимира Щотчука, старших братів храму Михайла Климка та Володимира Хлопецького, старших сестриць храму Анну Зубкович та Лідію Мікулу.

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