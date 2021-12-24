Відпочинок на свята. Куди поїдуть жителі Тернопільщини

Цьогоріч жителі Тернопільщини надають перевагу святкуванню Нового Року та Різдва в Україні. Про це розповіла турагентка Еліна Чеканова, пише Суспільне

За її словами, через карантинні обмеження та вимогу мати сертифікати про повну імунізацію до коронавірусу, люди на свята рідше купують путівки до європейських країн.

Суспільне Тернопіль Відпочинок на свята

“Новорічну ніч люди хочуть провести в колі сім’ї, тому запитують про гірськолижні курорти в Україні. Кращі готелі в Карпатах пропонують ціни в середньому на тиждень за двох – близько 30 тисяч гривень. У цю путівку включені лише сніданки, або сніданки і вечері. І таку ж ціну ми можемо побачити в Андорі, тільки туди ми добираємося літаком, з більшим комфортом. А гірськолижні курорти в Туреччині – ще дешевші. Наприклад, відпочинок на Новий Рік на особу – від 10 тисяч гривень”.

Еліна Чеканова каже, поменшало звернень за автобусними турами вихідного дня.

Суспільне Тернопіль Автобусні тури вихідного дня – не в попиті

“Європа висунула свої вимоги. Люди повинні в’їжджати з двома вакцинами. А з 1 березня туристи зможуть вїждждати лише за наявності вакцинації, тести про відсутність вірусу – не прийматимуть. Це правило почне діяти з 1 березня. Це позначилося на бронюваннях автобусних турів у передноворічні та різдвяні дні. З’явилися запити на подорожі не автобусами, а літаками. Наприклад, на свята наші туристи звернулися із запитом про подорож до Барселони”, – розповідає Еліна.

Марта Журавель Барселона. Іспанія

У попиті на Новорічні та Різдвяні свята – путівки до “теплих” країн, – каже турагентка.

“Є запити на відпочинок у Єгипті і, якщо серед екзотичних країн, – то у Занзібар. Ця країна цьогоріч приємно вразила цінами. Наприклад, відпочинок у новорічні дні на 2 людей вартуватиме від 49 тисяч гривень на тиждень. Щодо Єгипту, то туроператори знизили ціни й наразі можна полетіти на 6 ночей зі Львова – вартість за особу – від 9-10 тисяч гривень”.

Суспільне Тернопіль Єгипет

Еліна Чеканова розповідає, що цієї зими Занзібар популярніший серед туристів, ніж Домініканська республіка. Оскільки, порівняно з минулим роком, у Домінікані відпочинок здорожчав, а у Занзібарі – подешевшав.

“Якісний 5-зірковий готель у Єгипті коштує від 35-ти тисяч на двох, а якщо це сигмент “преміум” – то це 80 тисяч на двох. А у Зінзібар можна полетіти за 40-50 тисяч гривень і це буде хороший готель”.

Марта Вербіцька Занзібар

Популярним стало раннє бронювання турів. Це пов’язано з тим, що тепер туроператори погоджуються повернути частину коштів, сплачених за путівки, якщо вартість туру перед виїздом знизиться.

“Серед тих країн, про які наші туристи часто запитують, але в’їзд туди заборонили – це Італія. Для українців вона буде закрита до 31 січня 2022 року. Але доступнішими стали подорожі в Іспанію та Австрію, адже там послабили карантинні обмеження. Також багато туристів люблять подорожувати на Балі, але поки що для туристичних цілей це екзотичне місце теж закрите”, – розповідає Еліна.

Марта Журавель Рим. Італія

За словами Еліни Чеканової, на Тернопільщині зросла купівля подарункових сертифікатів.

Суспільне Тернопіль За сертифікатам можна планувати подорож у зручний час

“Сертифікати обирають ті люди, які хвилюються, що коли вони зберуться у подорож – через карантин країна може заборонити в’їзд. Турист, який отримує цей сертифікат, уже коли захоче помандрувати, зможе підібрати країну, яка точно буде відкрита для подорожей”, – каже Еліна Чеканова.

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