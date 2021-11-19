Він хотів жити, але хвороба перемогла: історія 20-річного Любомира Джереленка з Тернопільщини

4 листопада близько 15:00 в одній із тернопільських лікарень від коронавірусу помер 20-річний юнак. Хлопець ще мав діагностовану анаеробну інфекцію – флегмону та загальний сепсис. Останні дні Любомир Джереленко перебував у медикаментозному сні, а гроші на його лікування збирали всією Тернопільщиною.

Любомир Джереленко – із Вишнівця, захворів ще у жовтні. Спочатку він лікувався у Кременці, лежав у реанімації, оскільки лікарі діагностували коронавірус, хоча, як повідомили знайомі родини, хлопець спочатку захворів на ангіну. З часом Любомиру ставало все гірше й гірше. У зв’язку з відсутністю апарата, який обстежує таких хворих, кременецькі лікарі зв’язалися з Тернополем, куди через деякий час направили юнака.

— Сина все ж перевели у міську лікарню №1 у Тернополі в інфекційне відділення. До вечора там зібрали консиліум хірургів, зробили КТ та операцію. Загроза життю мого сина є, тиск нульовий. Наразі він перебуває в медичній комі. Не знаю, як буде далі… як зі станом його здоров’я, так і з коштами, які будуть необхідні. Ми робимо переливання крові. Сину вже вкололи один препарат за 27 тисяч гривень. Ми ці кошти поки зібрали власними силами, — розповіла ще до смерті Любомира його мама Інна Руда.

У Тернопільській міській комунальній лікарні хірурги провели йому операцію, тому що виявили гнійну флегмону шийного відділу. Провівши обстеження, медики поставили Любомиру діагноз анаеробна інфекція, флегмона, сепсис. Стан хлопця був дуже критичний, він впав у медикаментозну кому, звідки лікарі не могли його вивести.

– Любомира відправили до нас із Кременця, тому що тут вищого рівня медична допомога і ми приймаємо усіх ковідних хворих, у яких на фоні ковіду розвинулась хірургічна патологія. Це стосується і Любомира Джереленка, оскільки в нього виявили гнійну флегмону шийного відділу, — зазначив директор Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Звідки Любомир дістав флегмону, ніхто не знає. Лікарі говорили, можливо, через інфекцію. Деякий час хлопець жив у Хмельницькому, працював там на фасадах.

– Коли саме і чим спричинена хвороба, не знаю. Син скаржився мені по телефону на біль у горлі, набряк, важкість ковтання. Згодом сказав, що йому важко говорити й дихати. Я просила, щоби він викликав «швидку» ще у Хмельницькому, але Любомир відмовлявся. Дуже хотів додому, але чекав до останнього, бо вже вступили в дію обмеження щодо міжобласних перевезень, а він не вакцинувався від ковіду. Ми поїхали за ним до Хмельницького машиною вночі й забрали його, – пригадала мама.

Любомир був не з багатої родини, можливо, через це й змушений був працювати. Його мама тимчасово не працює. Крім нього, у їхній сім’ї є ще троє маленьких дітей.

Після того, як Любомир впав у кому, його батьки почали терміново збирати кошти, адже лікування не було дешевим. Гроші надходили від різних людей, які знали й не знали юнака. Але стан хлопця був настільки важким, що його врятувати не вдалося. За два дні Любомир помер.

Про збір коштів на лікування юнака знали всі, у тому числі й шахраї. На період дзвінка від шахраїв у неї було зібрано на картці майже 70 тис. грн.

– Зателефонували крадії і представились благодійною організацією, яка надає допомогу, але в обмеженій кількості, щоби коштів вистачило на всіх. Вони визначать суму і перерахують на цей рахунок. Потім задзвонили другий раз і сказали, що вони кілька разів пробували перерахувати певну суму, але транзакція не відбувається, напевно, заблокований рахунок. Запропонували варіант, аби пані Інна перша їм оплатила якусь суму, щоби вони побачили, що у неї вже є якісь кошти. «Оскільки ми вам будемо перераховувати суму більшу, ніж 20 тис. грн., то ви нам надішліть цих 20 тис., а ми повернемо їх вам назад ще й із надбавкою», – так вони їй сказали. Вона сама перекинула їм на картку 20 тис. грн., і вони щезають з горизонту, – розповів начальник відділу комунікації поліції Тернопільської області Сергій Крета.

До сьогоднішнього дня номер поза зоною, ніхто не відповідає. Інни Рудої немає і грошей також немає. Як повідомив Сергій Крета, вони дали запити, звідки був дзвінок, але коли телефон не активний, то розслідування затримується.

Про смерть хлопця стало відомо після повідомлення Вишнівецької територіальної громади.

– На жаль, попри всі намагання лікарів та молитви родини і всіх небайдужих врятувати життя Любомира Джереленка не вдалося. Юнак помер. Висловлюємо щирі співчуття родині Любомира, – написали на сторінці громади.

Про те, що одним із ускладнень для хлопця став коронавірус, підтвердила і директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

– Нам відомо про факт смерті 20-річного хлопця. На жаль, коронавірус став додатковим навантаженням для молодого організму і забрав життя. У статистиці померлих за добу 4 листопада даних цього юнака ще немає. Адже показники подавали після 18:00 і тому вони вже внесені за 5 листопада, – додала Ольга Ярмоленко.

Довідка

Флегмона – це інфекційно-запальне захворювання, розвиток якого супроводжується як місцевими, так і загальними симптомами. Зі збільшенням нариву вони стають більш вираженими, а самопочуття людини погіршується.

При розвитку флегмони з’являються такі симптоми: на певній ділянці тіла відбувається почервоніння шкіри, з’являється набряклість, відчуття розпирання та болю при дотику; іноді з’являються свищі, з яких виділяється гній; збільшуються найближчі лімфовузли; підвищується температура; з’являється слабкість і головний біль; частішає дихання та пульс.

На початку захворювання з’являються тільки місцеві симптоми: почервоніння (почервоніння шкіри та локальне підвищення температури), припухлість тканин, почуття розпирання та болю. Область запалення не має чітких меж і поступово збільшується. Діаметр флегмони може досягати 5, 10 і більше сантиметрів. Якщо область запалення знаходиться біля суглоба, то може викликати порушення його роботи (наприклад, стає складно згинати зап’ястя або спиратися на щиколотку).

Погіршення загального самопочуття, підвищення температури та поява інших симптомів відбуваються при інтоксикації організму. Вона розвивається, коли гнійний процес проходить глибоко, поширюється на велику ділянку шкіри або має кілька вогнищ. Також при розвитку великої флегмони внаслідок токсичного впливу можуть страждати органи дихальної та серцево-судинної системи, що провокує задишку і зміну частоти пульсу.

При запаленні клітковини внутрішніх органів зовнішні симптоми можуть бути відсутні, але може відбуватися порушення їхніх функцій та розвиватися сильна інтоксикація. У цих випадках діагностувати захворювання можна тільки за допомогою апаратної діагностики.



