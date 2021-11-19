На Тернопільщині чоловік потрапив під потяг

Нещасний випадок стався 18 листопада в с. Мусорівці Збаразької територіальної громади. Близько 17.00 годин вантажний потяг здійснив наїзд на місцевого жителя, який сидів на колії.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на перегоні Ланівці-Збараж, за межами станції, травмувався житель Збаразької територіальної громади.

За попередніми даними, потерпілий знаходився на колії. За словами сусідів, він зловживає спиртними напоями. В результаті наїзду тридцятисемирічному чоловікові ампутувало дві ноги. Його госпіталізували до медзакладу.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу. Триває слідство.