10:30 | 11.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Врізався у мікроавтобус: у Тернопільській області в ДТП загинув 13-річний школяр

tata 0 Views Прокоментуй!

У м. Підгайці Тернопільської області в ДТП загинув 13-річний школяр. Хлопець на мотоциклі врізався в мікроавтобус. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

ДТП сталась 10 червня близько 5 години ранку. За даними слідства 13-річний хлопець, виїжджаючи на мотоциклі із другорядної дороги на основну, не пропустив мікроавтобус та врізався у нього. Від отриманих травм хлопець загинув на місці аварії. 

Правоохоронці додали, що для того, щоб керувати мотоциклом та скутером, потрібно мати водійське посвідчення, яке видають з 16 років. 

Обставини трагедії встановлюються.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *