Врізався у мікроавтобус: у Тернопільській області в ДТП загинув 13-річний школяр

У м. Підгайці Тернопільської області в ДТП загинув 13-річний школяр. Хлопець на мотоциклі врізався в мікроавтобус.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

ДТП сталась 10 червня близько 5 години ранку. За даними слідства 13-річний хлопець, виїжджаючи на мотоциклі із другорядної дороги на основну, не пропустив мікроавтобус та врізався у нього. Від отриманих травм хлопець загинув на місці аварії.

Правоохоронці додали, що для того, щоб керувати мотоциклом та скутером, потрібно мати водійське посвідчення, яке видають з 16 років.

Обставини трагедії встановлюються.