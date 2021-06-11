Європарламент остаточно затвердив цифрові сертифікати COVID-19: що варто знати тернополянам?

Депутати Європейського парламенту підтримали законопроєкт щодо впровадження цифрових сертифікатів COVID-19, які мають полегшити подорожі в межах ЄС та сприяти економічному відновленню. Про це повідомляють на сайті Європарламенту.

Цифрові сертифікати запрацюють з 1 липня 2021 року та діятимуть протягом 12 місяців. Сертифікат буде видаватись національними органами охорони здоров’я безкоштовно та буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.

Документ засвідчуватиме, що особа:

була щеплена проти COVID-19

нещодавно отримала негативний результат тесту

вилікувалась від інфекції.

На практиці це будуть три окремі сертифікати, однак спільна система дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в ЄС, а також запобігти їх підробці та іншому шахрайству з тестами чи вакцинацією.

Усі країни ЄС повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів. Також держави-члени ЄС матимуть право вирішити, чи приймати приймати до уваги вакцини, перелічені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для екстреного використання.

Нагадаємо, що Європейська Комісія презентувала проєкт цифрового паспорту COVID-19 в березні цього року. Напередодні ми також повідомляли, що вже сім країн ЄС почали видавати паспорти вакцинації.

А за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні вже з 1 липня можуть запрацювати «паспорти вакцинації». Раніше український уряд повідомляв про те, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.