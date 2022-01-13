Загинув на місці: на Тернопільщині стовбур впав на 35-річного лісоруба

У лісі на Тернопільщині вчора, 12 січня, загинув 35-річний лісоруб.

Вчора, близько 13.15 у лісі поблизу села Більче-Золоте, що на Тернопільщині лісники проводили вирубку дерев.

В якусь мить стовбур дерева впав на 35-річного досвідченого лісоруба і чоловік помер від отриманих травм на місці пригоди.

Співчуття рідним та близьким померлого…

У поліції, за фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу.

Триває досудове розслідування.