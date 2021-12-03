Яка зарплата на Тернопільщині та хто її боргує?

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області у жовтні 2021 року становила 11615 грн, що на 14,6% більше, ніж у жовтні 2020-го.

Сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах краю станом на 1 листопада склала 59,7 млн.грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (35,3%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (27,9%) і будівництва (24,2%). Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.