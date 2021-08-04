Юний картингіст з Чорткова здобув бронзу на Кубку України

Наймолодший картингіст України – чортків’янин Едуард Петришак – здобув призове, третє місце на ІІ етапі Кубку України з картингу.

Змагання відбувалися з 31 липня по 1 серпня у Києві на картодромі “Чайка”.

Як розповіли у Чортківській міськраді, хлопець прославився на всю Україну, сівши за кермо іграшкового авто у 2,5 роки.

“Малюк так впевнено тиснув на газ, що вже в 4 роки отримав можливість покататися на справжньому карті, і з тих пір не може прожити і дня без гонок. Батькам навіть довелося купити дитині власний карт.

Едуард вже виступає в заїздах разом з дорослими спортсменами, постійно готуючись до нових змагань. На трасі він ганяє зі швидкістю до 60 км /год”, – зазначають у мерії.

Вітаємо Едуарда та його батьків із черговим здобутком.