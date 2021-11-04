З величезним відривом Олег Продан переміг на виборах міського голови Теребовлі (офіційно)

еребовлянська міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів міського голови Теребовлі.

Так, головою Теребовлянської громади став самовисуванець, корінний житель Теребовлі, начальник Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства ТОДА Олег Продан. Він суттєво випередив інших кандидатів й отримав 6 477 голосів, що становить 68,09 %.

Офіційні результати Теребовлянської міської територіальної виборчої комісії підтвердили також і в Центральній виборчій комісії. Скарги про порушення до ЦВК не надходили.

Щодо інших кандидатів, то за Юрія Ништу проголосували 14,21 % виборців (1346 голосів), Михайло Тимошик отримав 8,07 % (765 голосів), Тарас Козак – 3,64% (345 голосів), Степан Кондира – 3,07% (291 голос).

Участь у голосуванні взяли 9468 виборців, 274 виборчі бюлетені визнано недійсними.