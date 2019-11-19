У Тернополі вперше виконають джазову версію «Лісової пісні»

6 грудня до Тернополя завітає відома виконавиця Катерина Зяблюк – джазова піаністка та композиторка. Спеціально для міжнародного фестивалю сучасної імпровізаційної музики JazzBez вона підготувала унікальне джазове звучання славнозвісної «Лісової пісні» Лесі Українки, а також чуттєвий етно-джаз за мотивами волинського фольклору.

Власне уся творчість джазової виконавці вкладений у live-альбом під назвою «Forest Song/Лісова Пісня».

«Forest Song/Лісова пісня» – це імпровізаційна сюїта, заснована на однойменній драмі-феєрії Лесі Українки – однієї з найвидатніших у світовій літератури. Цей твір – яскравий прототип української фантастики. Вона – про кохання Мавки та хлопця на ім’я Лукаш. У ній зустрічаються два світи – споконвічна, гармонійна природа й приземлений світ людей. «Forest Song/Лісова пісня» можна назвати першою інтерпретацією драми-феєрії в сучасній імпровізаційній музиці.

Окрім того, в рамках JazzBеz у Тернополі (впродовж 6,7 та 8 грудня) виступлять колективи DZ’OB (UA), Hans Lüdemann TRIO IVOIRE (DE\СІ), YAROSH ORGAN TRIO, feat. Katarzyna Mirowska (PL), KRZESIMIR DĘBSKI & Karasiewicz Power Set (PL), YES! Trio (USA).

Концерт KATHERINE ZYABLUK TRIO відбудеться 6 грудня о 19:00год. у Драмтеатрі.

Придбати квитки на JazzBеz 2019 у Тернополі можна у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у ЦУМі (відділ Коніка).