У Підволочиську здають в оренду частини будівлі

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди частини будівлі у селищі міського типу Підволочиськ.

Пропозиція оренди цього об’єкту має високий потенціал для ведення бізнесу, оскільки актив можна використовувати за будь-яким цільовим призначенням. Перевагою є зручне розташування об’єкту: відстань до обласного центру – м. Тернопіль 34,2 км.