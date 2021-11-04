15:34 | 4.11.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

У Підволочиську здають в оренду частини будівлі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди частини будівлі у селищі міського типу Підволочиськ.

⚒Актив перебуває в задовільному технічному стані.
💡Пропозиція оренди цього об’єкту має високий потенціал для ведення бізнесу, оскільки актив можна використовувати за будь-яким цільовим призначенням. Перевагою є зручне розташування об’єкту: відстань до обласного центру – м. Тернопіль 34,2 км.

💰Стартова ціна — 1 537,03 грн;

📭Прийом пропозицій — до 15 листопада 2021 року;

🗓Дата аукціону — 16 листопада 2021 року;

⏳Строк оренди — 5 років;

📏Площа — 15,4 м²;

📍Локація — вул. Д.Галицького 102, смт. Підволочиськ.

📎Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3vAZsoC.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *