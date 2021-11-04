У Підволочиську здають в оренду частини будівлі
Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди частини будівлі у селищі міського типу Підволочиськ.
Актив перебуває в задовільному технічному стані.
Пропозиція оренди цього об’єкту має високий потенціал для ведення бізнесу, оскільки актив можна використовувати за будь-яким цільовим призначенням. Перевагою є зручне розташування об’єкту: відстань до обласного центру – м. Тернопіль 34,2 км.
Стартова ціна — 1 537,03 грн;
Прийом пропозицій — до 15 листопада 2021 року;
Дата аукціону — 16 листопада 2021 року;
Строк оренди — 5 років;
Площа — 15,4 м²;
Локація — вул. Д.Галицького 102, смт. Підволочиськ.
Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3vAZsoC.