Куди встати на облік? Ведення Вагітності в Тернополі

Плануєте вагітність? Чи можливо Ви вже у прекрасному стані і не знаєте куди встати на облік? Ми Вам підкажемо!

Ведення вагітності – це регулярні обстеження, що проводяться в певні терміни. Найкраще встати на облік до гінеколога відразу – оптимальний термін – 6-12 тижнів.

Протягом 40 тижнів внутрішньоутробного розвитку дитини у майбутньої мами виникає безліч питань і побоювань: “Як мій малюк? Чи з ним все в порядку? Що мені потрібно робити?”

Почуття тривоги зміниться почуттям впевненості, якщо за Вашим здоров’ям і здоров’ям малюка будуть спостерігати професіонали акушерства і гінекології Оксфорд Медікал Тернопіль!

Медичний центр забезпечує індивідуальний і уважний підхід до кожної пацієнтки: акушери-гінекологи в ході кожного прийому на підставі результатів аналізів і огляду детально розповідають жінці про те, як розвивається її дитина і дають необхідні рекомендації. В договір на ведення вагітності включено повне лабораторне та ультразвукове обстеження, планові консультації лікарів різних спеціальностей.

Чому саме «Оксфорд Медікал» у Тернополі?

Індивідуальне ведення вагітності.

Досвідчена команда лікарів усіх спеціальностей.

Повноцінне, якісне і безпечне обстеження .

Зв’язок з акушером-гінекологом в режимі 24/7.

Комфорт і турбота всі 9 місяців!!!

Ми забезпечуємо турботу про здоров’я мами і її майбутнього малюка протягом всіх 9 – ти місяців вагітності!

Спостереження професіоналів і відсутність черг, комфорт і увага, постійний зв’язок з лікарем в режимі 24 на 7 – ми робимо все для того, щоб хвилюючий період очікування став найщасливішим і спокійним!

За деталями телефонуйте: (068) 752 52 52 і (0352) 52 52 52!



З турботою про Вас, МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».