16:53 | 12.05.2021
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Хотіли нажитися на мідних кабелях: злодії знищили окрасу набережної Тернопільського ставу (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
У Тернополі розпочали відновлення аераційних фонтанів на набережній Тернопільського ставу.

Його проводять фахівці КП “Тернопільводоканал” спільно з водолазами ДСНС України у Тернопільській області. За словами комунальників, з ладу вийшли двигуни та освітлювальна система водограїв. Зокрема, така ситуація спричинена крадіжками кабелю.

«Кожен із десяти двигунів довелося перевірити, щоб вміст вологи не перевищував допустиму норму, два з них – підняти на поверхню для  просушування й ремонту. На знищені кабелі наклали муфти», — розповідають в КП “Тернопільводоканал”.

Як зауважили спеціалісти, вміст міді, що спокусила грабіжників, у кабелях дуже мізерний, якщо планували нажитися на краденому. Разом з тим, збитки, що були завдані окрасі набережної значно масштабніші.

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