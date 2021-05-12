Хотіли нажитися на мідних кабелях: злодії знищили окрасу набережної Тернопільського ставу (фото)

У Тернополі розпочали відновлення аераційних фонтанів на набережній Тернопільського ставу.

Його проводять фахівці КП “Тернопільводоканал” спільно з водолазами ДСНС України у Тернопільській області. За словами комунальників, з ладу вийшли двигуни та освітлювальна система водограїв. Зокрема, така ситуація спричинена крадіжками кабелю.

«Кожен із десяти двигунів довелося перевірити, щоб вміст вологи не перевищував допустиму норму, два з них – підняти на поверхню для просушування й ремонту. На знищені кабелі наклали муфти», — розповідають в КП “Тернопільводоканал”.

Як зауважили спеціалісти, вміст міді, що спокусила грабіжників, у кабелях дуже мізерний, якщо планували нажитися на краденому. Разом з тим, збитки, що були завдані окрасі набережної значно масштабніші.