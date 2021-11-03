Здерта шкіра на обличчі і травма голови: неподалік Тернополя автомобіль збив 11-річну дівчинку

2 листопада по обіді бригада швидкої виїжджала у село Острів, на місце ДТП.

11-річну дівчинку, яка поверталася зі школи додому, на узбіччі дороги збило авто. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм правої ноги, а найгірше – зі скальпованою раною правої половини обличчя, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.