17:01 | 3.11.2021
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Тернопільщина 

Здерта шкіра на обличчі і травма голови: неподалік Тернополя автомобіль збив 11-річну дівчинку

tata 0 Views Прокоментуй!

2 листопада по обіді бригада швидкої виїжджала у село Острів, на місце ДТП.

11-річну дівчинку, яка поверталася зі школи додому, на узбіччі дороги збило авто. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм правої ноги, а найгірше – зі скальпованою раною правої половини обличчя, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.

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