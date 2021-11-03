Немовля, яке знайшли на вулиці, зараз в реанімації

Немовля, яке знайшли в пакеті на території закинутого молокозаводу в селищі Товсте Чортківського району, зараз у реанімації обласної дитячої лікарні. Про це повідомила завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Людмила Лугова.

Жінка каже, в хлопчика підтвердили пневмонію, якою він інфікувався при народженні. Стан дитини – середньої важкості, проте стабільний, розповіла Лугова:

“Є ознаки інфікування, через це дитина отримує відповідне лікування. Ми не можемо знати, яким буде стан дитини після того, як вона народилася в асептичних умовах, після переохолодження, плюс, вона мала внутрішньоутробні проблеми. На сьогоднішній ранок дитина провела ніч спокійно. Тривають дообстеження дитина знаходиться в мікрокліматі кувезу, наразі не годується, тому що є харчовий стрес. Вона отримує всю добову потребу через вену”.

Нагадаємо, немовля знайшли вчора близько 11 години. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що зараз шукають матір, або того, хто міг викинути хлопчика. За його словами, поліцейські відкрили кримінальне провадження за залишення матір’ю своєї новонародженої дитини. За це можуть ув’язнити до трьох років, розповів речник.