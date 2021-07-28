Зґвалтування 13-річної дівчини: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої жительки Тернопільського району. Про це Суспільному повідомила речниця Тернопільського міськрайонного суду Марія Мельник.

Суд вирішив залишити підозрюваного під вартою до 27 серпня 2021 року.

Відкрите кримінальне провадження за частиною статті 152 ККУ – зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. За це можуть ув’язнити до п’ятнадцяти років, – каже Мельник.