Житель Підволочиської громади знущався над матір’ю: виганяв з дому й бив

Сімейним дебоширом виявився – 34-річний житель Підволочиської громади. Страждала від його рук рідна матір. Щодо дій чоловіка поліцейські тричі складали адміністративні протоколи. Коли це ж не допомогло, розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

Суд присудив йому 150 годин громадських робіт. Проте чоловік ухилявся від відбування покарання та продовжував кривдити родичку. Наприкінці минулого року він вкотре вчинив сварку та вигнав матір з дому.

Поліцейські зафіксували даний факт. Щодо правопорушника розпочали кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу: за ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч.2 ст.389 (ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських робіт).