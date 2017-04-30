Чинна влада планує позбавити місцевих громад акцизних надходжень, – народний депутат України Михайло Головко

Центральні органи виконавчої влади намагаються вилучити стабільні джерела надходжень з місцевих бюджетів, замінивши їх механізмами перерозподілу ресурсів через центральний рівень. Прийняття зазначених змін може покласти початок негативним тенденціям перенесення ряду ресурсів на вищий рівень, призвівши до зубожіння і так небагатих звичайних українців. Зокрема це стосується акцизу на тютюн та інші товари. Центральна влада у законодавчій площині готує підґрунтя для того, щоб вилучати кошти із громад на користь загального державного бюджету.

«Теперішня українська влада вирішила спочатку розширити повноваження місцевих громад перекинувши на них обов’язок фінансувати окремі галузі за власний кошт. Потім вирішили, що окремі податкові надходження, що раніше перераховувались у місцевий бюджет можна реквізувати собі. Тобто розроблена не схема децентралізації, а насправді втілюватиметься ціла система уярмлення українців. Вчора вони говорили про нібито децентралізацію і фінансову самостійність громад, а завтра заберуть кошти для існування», – переконаний народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко..

Зміни, що стосуються перерозподілу власних доходів сільських, селищних та міських рад є неприйнятним. Протягом 2016 року за рахунок роздрібного акцизного податку місцевим радам вдалося профінансувати наступні заходи:

– Благоустрій міста;

– Видатки на проведення ремонтних робіт автомобільних доріг;

– Поточний ремонт водопровідно-каналізаційної системи;

– Підтримати проведення спортивних змагань;

– Виплатити матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення та учасникам АТО.

Хоча виділених коштів мало і не завжди громадам вдавалось виконати окремі роботи, але влада хоче забрати і це, адже сьогодні заберуть акциз на тютюн та інші товари, завтра усе інше», – зазначає Михайло Головко.