На вулицю — тільки з паспортом: із 6 квітня Уряд запроваджує більш жорсткі обмежувальні заходи через коронавірус
Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби Уряд запроваджує більш жорсткі обмежувальні заходи.
Забороняється:
➡️з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора;
➡️з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);
➡️перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;
➡️відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);
➡️відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
➡️перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.