На вулицю — тільки з паспортом: із 6 квітня Уряд запроваджує більш жорсткі обмежувальні заходи через коронавірус

Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби Уряд запроваджує більш жорсткі обмежувальні заходи.

Забороняється:

➡️з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора;

➡️з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);

➡️перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;

➡️відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);

➡️відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

➡️перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.