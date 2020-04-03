Відкритий лист директорам комунальних підприємств міста Тернополя

Думаю, не перебільшу, коли скажу, що стосунки між тернополянами і підприємствами міста з місцевими монополістами не завжди є простими. В даний час я піднімаю питання щодо комунальних підприємств, які засновані НАМИ, тернополянами, та які якраз мають служити задоволенню наших потреб.

Ще зовсім недавно, знаю зі своєї практики, люди керівництво ЖЕКів називати начальством. Це, звичайно, було ознакою радянського минулого. Вже немає комунальних ЖЕКів і вже давно їх наступників не вважають за начальство. І це дуже добре. Однак ще працюють, (вважаю, що так має залишатись) такі міські монополісти, як водоканал, міськтеплокомуненерго. І хоча місто є власником цих підприємств, часто у відносинах споживача з ними відтворюється радянський час. При цьому відзначу, що керівництвом водоканалу, проведено багато потрібної роботи. Однак “м’язи монополістів” періодично в них несправедливо і необ’єктивно спрацьовують.

Вчора я отримав звернення підприємців щодо перевірок, які відбуваються в цей непростий час. Влада різних країн, та і наша в певній мірі, стараються в час пандемії коронавірусу, допомагати тим, хто сплачує податки і створює робочі місця. А тут… Перевіряють в період, коли не працюють служби, які виконують функцію арбітражного посередника. Як тоді може захистити себе підприємець? Чи обгрунтованими за потребою в даний час є такі перевірки?

Своїм відкритим листом хочу звернути увагу на обгрунтованість, об’єктивність перевірок, а також щодо недопущення упередженості під час їх проведення, що часто властиво перевіряючим структурам. Також бажаю застосування мудрості в роботі в період протягом і в наслідок якого ми маємо багато, що ПЕРЕОСМИСЛИТИ І ЗМІНИТИ. Депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк