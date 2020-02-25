Віктор Овчарук: Для медицини Тернопільщини важливо забезпечити усі заклади краю рівними технічними умовами для надання якісної медичної послуги

На цьому голова обласної ради наголосив під час зустрічі з представниками Національної служби здоров’я України.

«Із початком реформування медицини в Україні Тернопільщина завжди була серед передових областей. Спільними зусиллями і завдяки постійній комунікації з вами ми успішно перезавантажили сільську медицину або, так звану, первинну ланку охорони здоров’я. На черзі – болюче питання закладів вторинного та третинного рівнів. Наші пріоритети не змінились – якісна медична послуга повинна бути доступною для кожного пацієнта. Не змінилося і бачення того, що усі заклади мають бути у рівних умовах здорової конкуренції, тому працівник кожної лікарні повинен бути забезпечений якісним обладнанням та комфортними умовами», – наголосив Віктор Овчарук.

Також на нараді піднімалося питання правових проблем взаємодії в умовах трансформації охорони здоров’я, з якими зіткнулась Тернопільщина. Зокрема – на сьогодні 34 заклади області не можуть отримати ліцензію на надання медичних послуг від Міністерства охорони здоров’я і, відповідно, укласти договір з НСЗУ. Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, це відбувається через відсутність прямої комунікації та затягування процесу у Міністерстві. Відсутність ліцензії та договору з НСЗУ до 28 лютого цього року загрожує залишити ці заклади без фінансування, передбаченого програмою медичних гарантій. Загалом в Україні 80 таких лікарень.

Ректор Тернопільського національного медичного університету Михайло Корда говорив про проблему відсутності шляхів реєстрації у Національній службі здоров’я України закладів вищої медичної освіти, в структурі яких надавачами медичних послуг є університетські лікарні.