В Україні більше немає Дніпропетровської області

Дніпропетровську область офіційно перейменовано на Січеславську область.

7 лютого 2019 року Верховна Рада України на своєму пленарному засіданні внесла зміни до Конституції України, згідно з якими Дніпропетровську область перейменовано на Січеславську область з обласним центром в місті Дніпро (до 2016 року – Дніпропетровськ).

Для довідки: Дніпропетровська область була утворена 27 лютого 1932 року. Знаходиться в центрі України, по обидві сторони Дніпра. Обласний центр – місто Дніпро (970 тисяч мешканців). Населення області становить 3 мільйони 219 тисяч осіб (станом на 1 січня 2019 року). Загальна площа – 31,9 тисяч км². Область поділяється на 22 райони та 13 міст обласного значення. Другим за величиною містом області є Кривий Ріг (664 тисячі мешканців).

‎Kostyantyn Khimichenko‎

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