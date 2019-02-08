Збараж прикрашають кольоровими корками (Фотофакт)

Така ініціатива належить керівнику гуртка художньо-естетичного напрямку у Збаразькому районному будинку дитячої та юнацької творчості Галині Михальській.

– Корок до корка разом збираємо, Збараж i чистимо, i прикрашаємо, – написала на своїй сторінці Галина Михальська. – Давайте зробимо наше мiсто унiкальним, прикрасивши його вулицi узорами з коркiв. Приносьте корки з 0,5 л., 1 л., 1,5 л., 2 л., 2,5 л. пластикових бутилок будь-якого кольору. Це ще й зменшить забруднення нашої екосистеми.

Корки збирають по школах Збаража, також можна приносити в Будинок дитячої та юнацької творчості. Ця акція триватиме до кінця квітня.

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