В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусу

В Україні зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом. Тепер загалом їх три.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Нові випадки — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами. Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 — у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний», — йдеться у повідомленні.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак розповіла, що чоловіка госпіталізували ще 10 березня.

У Житомирській ОДА розповіли, що жінка повернулась з Польщі 1 березня. Стан здоров’я погіршився 3 березня, але вона не звернулась до лікарів, не самоізолювалась і ходила до церкви.

Нагадаємо, до цього в Україні було відомо лише про один випадок зараження коронавірусом — на початку березня його виявили у чоловіка в Чернівцях. Таким чином, з трьох випадків зараження загалом в Україні два випадки — зафіксовано на Буковині.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 11 березня увів обмеження по всій Україні через загрозу поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Навчальні заклади відправлять на карантин, а в країні обмежать масові зібрання. Також уряд розпорядився з 12 березня закрити 170 з 219 пунктів пропуску на українському кордоні та фактично припинити авіасполучення з Італією.

Пізніше 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила епідемію коронавірусу пандемією.