Як на Тернопільщині вирощують спаржу: 4-річний досвід Юрія Дзендзеля

Якщо ще кілька років тому спаржу можна було побачити лише в меню вишуканих ресторанів Європи, то тепер вона є у доступному продажі навіть у звичайних торгових мережах нашої країни. Популярність делікатесного овоча зростає не лише серед споживачів. Цю гастрономічну рослину культивують дедалі більше українських фермерів.

ВИГІДНА ІНВЕСТИЦІЯ

Чотири року тому спаржу, або аспарагус (саме такою є латинська назва рослини) почали успішно вирощувати у ФГ «Весна», що в Тернопільському районі. Очолює його Юрій Дзендзель. Крім зеленої спаржі, якої тут вісім сортів, підприємство вирощує помідори та виготовляє з них томатний сік. Ініціатором цих овочевих проектів став син керівника фермерського господарства – агроном-консультант з нішевих культур та органічного землеробства Андрій Дзендзель.



– Донедавна спаржа була досить рідкісною рослиною на фермерських полях України, тепер площі під цією культурою постійно зростають, – розповідає Андрій. – У найближчі п’ять-десять років експерти пророкують спаржі великі перспективи. Адже попит і пропозиція постійно збільшуються. Для господарств аспарагус вигідний найперше тим, що це найбільш ранній овоч відкритого ґрунту. Вже в середині квітня він дає перший урожай. Ціна за один кілограм коливається від 200 до 250 гривень. Такі цифри приваблюють фермерів. Хоча, звичайно, не кожен пересічний українець готовий платити таку ціну. Але вона виправдана – на один гектар спаржі фермеру потрібно витратити пів мільйона гривень. Та й технологія вирощування цієї культури досить непроста. Шлях від насінини до товарної рослини складає три роки. Лише щоб отримати розсаду потрібно чекати цілий рік.

За словами агронома-консультанта, в середньому з одного гектара можна зібрати одну тонну врожаю. Наступного сезону – півтора тонни. Пік урожайності припадає на шостий-сьомий рік – тоді спаржа може давати 3-4 тонни пагонів з гектара.

– Звісно, що такі довготривалі інвестиції досить ризиковані, – каже Андрій. – Сюди варто додати і людський фактор. Для прикладу, нещодавно ми приїхали на поле і застали неприємну картину: уночі хтось зрізав тридцять відсотків спаржі. Щоб вберегтися від цього, потрібно робити огорожу і виставляти охорону. А це додаткові витрати. Тому не кожен наважується на такий бізнес. Та, як кажуть, хто не ризикує, той не їсть спаржу.

ВСТИГНУТИ НАВЕСНІ

Тим, хто бажає вирощувати цей овоч у себе на городі, Андрій Дзендзель радить робити це не з насіння. Краще придбати саджанці і посадити їх навесні у добре прогрітий грунт. Відстань між рослинами повинна бути не менше 50 см, а між рядами – 1-1,5 м. Варто знати і те, що спаржа любить органічні добрива і супіщані ґрунти. Вирощування цієї культури на великих плантаціях вимагає крапельного підживлення. Його рекомендують робити восени.

Спаржа дає врожай до п’ятнадцяти років. Її сезон триває півтора місяця: від середини квітня до кінця травня. Впродовж цього часу рослина викидає пагони, які потрібно зрізати після досягнення товарного розміру – 20 см. Робити це слід кожних два дні. Це дуже трудомісткий процес, адже збирають спаржу вручну. Якщо вчасно не зрізати пагін, то наступного дня він уже буде перезрілим.

Після завершення сезону спаржа перетворюється у великий кущ – добре відомий нам холодок, який сягає двох з половиною метрів. Восени його пагони жовтіють, засихають і їх зрізують.

КОРИСНИЙ ДЕЛІКАТЕС

– Часто мене запитують, на що потрібно звертати увагу, купуючи спаржу. Та-от, вона має бути гнучкою і солодкою, – пояснює Андрій Дзендзель. – Свіжа спаржа зберігається в холодильнику впродовж тижня. А от заморозити її на зиму, як інші овочі, не вдасться. Вона піддається лише шоковому заморожуванню. Щоправда, такий спосіб випробуваний ще не достатньо. Тому навесні потрібно якомога більше поласувати свіжою спаржею.

Той, хто спробував цей овоч хоч один раз, неодмінно захоче скуштувати його знову. Зі спаржі роблять вишукані закуски, супи та гарніри. Її можна смажити на сковорідці, готувати у пароварці. Вона однаково смакує з рибою, телятиною і курячим м’ясом. Чудово поєднується з яйцем.

Утім спаржа – не лише гастрономічна культура, а й надзвичайно корисна. Вона піднімає імунітет, поліпшує зір, активізує роботу нирок та печінки, є чудовою профілактикою атеросклерозу. Спаржу рекомендують вживати діабетикам, оскільки вона підсилює здатність інсуліну транспорту¬вати глюкозу з крові в клітини. Дієтологи радять її їсти тим, хто хоче скинути зайву вагу, адже спаржа – ще й низькокалорійний продукт.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА