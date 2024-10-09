💬 Чоловіки, які вступлять до Українського легіону у Польщі, матимуть право перетинати кордон, отримуватимуть матеріальну винагороду та можливість відпусток. Про це інформували представники, МЗС.

Нагадуємо, що у Любліні (Республіка Польща)відкрито призовний пункт, де будь-хто з 18 років може дізнатися умови контракту, суму контракту, а також обговорити будь-які хвилюючі питання без зобов’язань щодо подальшої служби.

🕐 Призовний центр працює щодня з 09:00 до 17:00. Документи вже подали 196 українців, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

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