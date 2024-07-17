21:18 | 17.07.2024
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Війна 

До уваги тернополян: ваші фото та відео можуть допомогти ворогу

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Жителів Тернопільщини застерігають, добре подумати перед тим, як фотографувати , знімати відео та викладати у соціальні мережі свої матеріали, адже таким чином можна допомогти ворогові. 

По-перше фото та відео зберігають геолокацію. 

По-друге за цими даними ворог може легко вичислити місце зйомки. 

По – третє у налаштуваннях телефону – забороніть камері доступ до місця розташування. 

По – четверте – перед публікацією фото та відео матеріалів видаліть у налаштуваннях час та місце зйомки. 

По п’ять – зважайте на надписи, адреси вулиць, будинків, що випадково можуть видати місце зйомки та відповідно геолокацію. 

 

Детальніше у відео.


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