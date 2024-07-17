До уваги тернополян: ваші фото та відео можуть допомогти ворогу

Жителів Тернопільщини застерігають, добре подумати перед тим, як фотографувати , знімати відео та викладати у соціальні мережі свої матеріали, адже таким чином можна допомогти ворогові.

По-перше фото та відео зберігають геолокацію.

По-друге за цими даними ворог може легко вичислити місце зйомки.

По – третє у налаштуваннях телефону – забороніть камері доступ до місця розташування.

По – четверте – перед публікацією фото та відео матеріалів видаліть у налаштуваннях час та місце зйомки.

По п’ять – зважайте на надписи, адреси вулиць, будинків, що випадково можуть видати місце зйомки та відповідно геолокацію.

Детальніше у відео.