Герой повернувся додому: Володимира Мотику звільнено з полону під час обміну

10 червня 2025 року під час гуманітарного обміну полоненими додому повернувся Володимир Мотика — захисник України, родом із смт Підволочиськ. Його звільнення стало справжньою радістю для всієї громади, яка з нетерпінням чекала цієї звістки.

Перше фото після визволення розчулило кожного — обличчя виснажене, але очі сповнені сили. Це не просто повернення людини — це повернення символу мужності, витримки та любові до Батьківщини.

Сьогоднішній обмін став першим етапом повернення поранених і важкопоранених українських воїнів із російського полону. Усі звільнені потребують невідкладної медичної допомоги, проте вже перебувають на рідній землі — у безпеці, поруч із тими, хто молився за їх життя.

Разом із Володимиром Мотикою було звільнено ще шістьох військовослужбовців із Тернопільщини:

Михайло Б. , Чортківський (колишній Бучацький) район;

Руслан К. , 53 роки, Тернопільський (колишній Зборівський) район;

Олег К. , 29 років, Тернопільський (колишній Козівський) район;

Руслан М. , 55 років, м. Зборів;

Володимир Т. , Кременецький (колишній Лановецький) район;

Сергій Я., 32 роки, м. Тернопіль.

Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Вони вже вдома.

Ми дякуємо кожному, хто працює над визволенням українських полонених. Ми не зупинимося, поки кожен наш захисник не повернеться додому.