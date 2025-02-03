Груба помилка тернопільських чиновників: як відкриття центру БПЛА стало мішенню для ворога

Нещодавно на Тернопільщині відкрили центр з виробництва БПЛА. Замість того, щоб зберігати цю інформацію в таємниці, місцева влада хизувалася цим і це потрапило у поле зору росіян. Як наслідок, ворог оперативно додав об’єкт до списку цілей, а також використав ситуацію для проведення інформаційної операції проти України.





Волонтерка та військова аналітикиня Марія Берлінська звернула увагу на цей інцидент, підкресливши, що РФ швидко вчиться на наших помилках. Спочатку російські пропагандисти відстежили матеріал і почали поширювати його в Telegram, називаючи центр “законною ціллю”. Коли інформація про це просочилася в український медіапростір, вони вдали, що отримали її саме від українців, створюючи нову хвилю дезінформації та хейту.



Зараз головне завдання – терміново евакуювати персонал і обладнання з об’єкта, що й було зроблено. Але питання залишається відкритим: чому тернопільська влада дозволяє собі такі помилки? Хто ухвалив рішення знімати та публічно висвітлювати роботу надважливого об’єкта під час війни?



Служба безпеки України та місцева влада повинні зробити висновки з цього кейсу, адже такі дії ставлять під загрозу не лише інфраструктуру, а й життя людей. Ворог не вагається використовувати нашу ж відкритість проти нас. Тож, можливо, варто нарешті навчитися берегти інформацію, як це роблять у країнах, що справді воюють, а не просто знімають красиві сюжети?