Вночі на Тернопільщині автомобіль «злетів» з дороги. Є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 лютого в м. Кременець. Близько 01.30 годин водій автомобіля «Renault Fluence» влаштував аварію. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля не впорався з керуванням, злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок аварії травмувались двоє 20-річних чоловіків: водій, житель с. Мала Іловиця Шумської територіальної громади та пасажир, житель с. Кушлин Кременецької територіальної громади.

Водій опинився заблокованим у власному авто. Щоб дістати чоловіка з понівеченого транспортного засобу місцеві рятувальники застосували спеціальні інструменти.

Як стало відомо «Погляду» обидва постраждалих отримали важкі травми, а у водія ще й сталась церебральна кома.

Потерпілих госпіталізовано в Кременецьку лікарню.