Ізраїль наносить масовані удари по Ірану!

Серед цілей, які піддаються враженню: ядерні реактори, командні пункти, морські порти, підприємтсва ВПК, будинки, в яких живуть високопоставлені офіцери армії та КСІР…



Керівництво Ірану назвало це – “початок кінця сіоністського режиму, який відбудеться в страшних муках”.

“Початок кінця” розпочався зі знищення Командувача Корпусом стражів ісламської революції, Командувача Центральним штабом та пари провідних вчених-ядерщиків.





▫️Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану — операція отримала назву “Nation of Lions”

▫️Армія оборони Ізраїлю заявляє, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і вона повинна діяти проти цієї “неминучої загрози”

▫️Премʼєр-міністр Нетаньягу додав, що операція “триватиме ще багато днів”

▫️Держсекретар США Рубіо заявив, що Штати не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану

▫️Іранські державні ЗМІ повідомили про загибель командира Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі в результаті ізраїльського удару

▫️Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США “дорого заплатять”, незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетніст📰