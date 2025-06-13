21:14 | 13.06.2025
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Новини Тернополя 

На перехресті вулиць Бойківська–Канадська тимчасово обмежать рух транспорту

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У період з 13 по 25 червня 2025 року буде тимчасово перекрито рух транспорту на перехресті вулиць Бойківська та Канадська.

Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт на трубопроводах централізованого теплопостачання. Роботи проводитимуться на ділянці від котельні на вул. Лемківській до мікрорайону «Канада».

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і за можливості скористатися альтернативними напрямками.

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