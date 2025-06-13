На перехресті вулиць Бойківська–Канадська тимчасово обмежать рух транспорту

У період з 13 по 25 червня 2025 року буде тимчасово перекрито рух транспорту на перехресті вулиць Бойківська та Канадська.

Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт на трубопроводах централізованого теплопостачання. Роботи проводитимуться на ділянці від котельні на вул. Лемківській до мікрорайону «Канада».

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і за можливості скористатися альтернативними напрямками.