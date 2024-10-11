На вул. Степана Качали ускладнений рух

На вул. Степана Качали сьогодні, 11 жовтня, ускладнений рух. Повідомляє міська рада. На цій ділянці фахівців КП «Тернопільводоканал» проводять аварійні роботи на місці просідання дорожнього покриття з метою усунення аварії на водопроводі. Роботи триватимуть до 20.00 год.

На час проведення ремонтних робіт буде ускладнено рух приватного транспорту даними вулицями. Зокрема, від вул. Богдана Хмельницького у напрямку вул. Степана Качали буде здійснюватися лише вул. Івана Франка. Проїзд прямо – до бульвару Тараса Шевченка та направо –до вул. Родини Барвінських буде тимчасово закритий.

Просимо водіїв врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів.