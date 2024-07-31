Мобільному застосунку “Армія+” бути….

У травні поточного року у Збройних Силах України було розроблено і запущено в тестовому режимі мобільний застосунок «Армія+». Який повинен включати в себе військовий квиток та електронні звіти, щоб зменшити паперовий документообіг та забезпечити зручний зворотний зв’язок.

На днях Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Державний інтернет-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони «Армія+».

Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони (Портал Армія+).

Армія+ має стати центральним продуктом цифровізації армії. Електронні рапорти створять більш довірливі відносини між військовослужбовцями і їхніми командирами. Спочатку будуть доступні е-рапорти та цифрові ID-посвідчення.