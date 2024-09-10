Москву атакували БПЛА: закриті аеропорти, горять багатоповерхівки

Сьогодні Москву масовано атакували безпілотники, повідомляється, що припинили роботу три аеропорти – “Шереметьєво”, “Домодєдово”, “Внуково” і “Жуковський”.

Перший дрон збили в міському окрузі Люберці о 2:20. Потім безпілотники збили в підмосковному Жуковському – зі слів місцевих, спочатку вони чули щонайменше шість вибухів.

Губернатор Московської області Воробйов о 05:23 повідомив, що російська ППО збила 14 БПЛА в міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.

Згодом росЗМІ повідомили, що постраждали багатоповерхівки в Раменському – загорілися квартири в районі 11-12-го поверхів. Спочатку повідомляли про загибель 9-річної дитини, але згодом ця інформація не підтвердилася.

Унаслідок атаки в одній із багатоповерхівок пошкоджено щонайменше 20 квартир. Повідомляють про трьох постраждалих унаслідок атаки по багатоповерхівках, у всіх осколкові поранення.

Також повідомляють про падіння БПЛА в районі аеропорту Жуковський. Крім того, БПЛА впав поруч із приватним житловим будинком у селі Прудки Раменського району Московської області. Зі слів очевидців, він впав у ліс за будівлею. Ніхто не постраждав.

Як пише Mash, для атаки по Підмосков’ю використовувалися дрони літакового типу “Лютий”.