У Польщі закрили розслідування щодо атаки російських дронів, хоча у деяких знайшли польські SIM-картки

Польська прокуратура закрила розслідування щодо проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі у вересні 2025 року, оскільки встановити винних не вдалося.

Про це у четвер, 8 жовтня, пише RMF24.

Там зазначили, що водночас слідчі з’ясували, що в деяких збитих дронах були польські SIM-картки.

Розслідування тривало кілька місяців, однак правоохоронцям не вдалося встановити конкретних виконавців порушення польського повітряного простору. У Люблінській окружній прокуратурі заявили, що провадження закрили саме з цієї причини. Значна частина матеріалів справи, зокрема обґрунтування рішення, охоплені грифом «секретно».

Крім цього, прокуратура перевірила дії польських військових під час атаки. Слідчі дійшли висновку, що військові діяли відповідно до встановлених процедур і мали право застосувати зброю для знищення ворожих об’єктів. Порушень у діях армії не виявили.

Серед інших встановлених обставин — використання польських SIM-карток у частині збитих російських дронів. Слідчі не розкрили, чи були ці картки вкрадені, чи придбані незаконно — це залишається таємницею.