Над Тернопільщиною збили російські засоби ураження, є пошкодження

Унаслідок ворожої атаки 17 листопада на Тернопільщині зафіксовані випадки падіння уламків засобів ураження. Постраждалих і загиблих немає. Повідомляють у військовій адміністрації.

За інформацією від ДСНС в одному з населених пунктів області уламки ракети пошкодили скління балконів і вікон декількох квартир, мешканці при цьому не постраждали. На місці події працюють екстрені служби.

Фахівці продовжують обстеження та уточнюють обсяг пошкоджень.

‼️ Увага! Звертаємося до громадськості. На території області можливе виявлення уламків ракет. У такому випадку:

☝Не наближайтеся до місця знахідки!

☝Не чіпайте уламки руками та не намагайтеся їх переміщувати!

☝Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102.

📸 Також не фіксуйте об’єкти на фото чи відео й не поширюйте в інтернеті.

Всі відповідні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб гарантувати вашу безпеку.