18 листопада відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік
💡 У понеділок, 18 листопада з 06:00 до 22:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
1 черга
06:00-08:00
14:00-17:00
2 черга
06:00-09:00
15:00-18:00
3 черга
08:00-11:00
17:00-19:00
4 черга
09:00-12:00
18:00-20:00
5 черга
11:00-14:00
19:00-22:00
6 черга
12:00-15:00
20:00-22:00