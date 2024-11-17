18 листопада відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

💡 У понеділок, 18 листопада з 06:00 до 22:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:



1 черга

06:00-08:00

14:00-17:00

2 черга

06:00-09:00

15:00-18:00

3 черга

08:00-11:00

17:00-19:00

4 черга

09:00-12:00

18:00-20:00

5 черга

11:00-14:00

19:00-22:00

6 черга

12:00-15:00

20:00-22:00