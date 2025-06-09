Під час найжорстокішої атаки по Україні: Тернопільщина відбила удар «шахеда»

У ніч проти 8 червня Україна зазнала однієї з найпотужніших повітряних атак за час повномасштабної війни. Головний удар ворог спрямував на Рівненщину, однак повітряна тривога охопила практично всю країну. Сили протиповітряної оборони на Тернопільщині збили ворожмй безпілотник ипу «Шахед».

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вячеслав Негода:

«Дякуємо ППО за збитий сьогодні в небі Тернопільщини ворожий “шахед”!»

Під час атаки росія застосувала комплекс різних типів озброєння:

Крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 ;

Х-101 з Ту-95МС ;

Аеробалістичні «Кинджали» з МіГ-31К ;

Керовані ракети Х-31П ;

Балістичні ракети (тип наразі уточнюється);

Ударні дрони Shahed-131/136 ;

Можлива дія російських РЕБ.

Загалом було вражено об’єкти в кількох регіонах, однак Рівненщина стала епіцентром цієї масованої атаки — за словами місцевої влади, це найжорстокіший ракетний удар по області від початку повномасштабної війни.

Попри масштаби атаки, в багатьох регіонах працювала ППО, і це вкотре підкреслює важливість її посилення.

Обласна влада наголошує: не ігноруйте сигнали тривоги, дотримуйтесь правил безпеки та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.