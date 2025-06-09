Хвилина мовчання на честь Валентина ІВАНЕНКА

Валентин ІВАНЕНКО був інженером-механіком за освітою і шахтарем за професією. 41-річний чоловік, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав із родиною до Тернополя.

Попри травму і медичне списання з армії, Валентин не зміг стояти осторонь і в серпні 2023 року добровільно став до лав захисників. Спочатку боронив Запорізький напрямок, а згодом – Донеччину.

Побратими згадують його як надійну опору, людину, яка завжди підтримувала бойовий дух і була готова допомогти. Старший водій піхотного відділення, він щодня ризикував життям, доставляючи все необхідне на передову.

Валентин загинув 20 серпня 2024 року. неподалік Сторожового на Донеччині.

За мужність і відданість Валентин ІВАНЕНКО посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки, дружина Олександра та сини В’ячеслав і Максим.