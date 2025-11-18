На Тернопільщині 18-річна дівчина перекинулася на мотоциклі
17 листопада в Тернопільському районі сталася аварія за участю 18-річної дівчини, яка керувала мотоциклом Lifan 150.
Під час руху вулицею Протасевича вона не впоралася з керуванням, в результаті чого мотоцикл виїхав за межі проїзної частини і перекинувся.
Постраждала отримала перелом ноги та інші тілесні ушкодження. Близько опівдня її госпіталізували до медичного закладу.
На місці аварії працювала швидка допомога, а поліція проводить розслідування причин інциденту.