На Тернопільщині 18-річна дівчина перекинулася на мотоциклі

17 листопада в Тернопільському районі сталася аварія за участю 18-річної дівчини, яка керувала мотоциклом Lifan 150.

Під час руху вулицею Протасевича вона не впоралася з керуванням, в результаті чого мотоцикл виїхав за межі проїзної частини і перекинувся.

Постраждала отримала перелом ноги та інші тілесні ушкодження. Близько опівдня її госпіталізували до медичного закладу.

На місці аварії працювала швидка допомога, а поліція проводить розслідування причин інциденту.